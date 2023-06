Il ministero delle Imprese e dal Made in Italy, in collaborazione con Regione Molise e Invitalia, ha organizzato venerdì 16 giugno, alle ore 10.30, a Campobasso, presso la sede della Regione, un incontro con le imprese e gli amministratori locali per presentare il nuovo avviso del bando per la riconversione e la riqualificazione dell’area di crisi industriale complessa Venafro, Campochiaro e Bojano.

Le risorse destinate alla Regione Molise sono circa 9 milioni.

Il bando, secondo quanto previsto dall’accordo di programma del 2017 e dalla Legge 181/89, è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle province di Isernia e Campobasso.

L’evento costituirà l’occasione per illustrare le caratteristiche salienti dell’avviso di prossima emanazione e sarà un momento di confronto operativo con i rappresentanti delle istituzioni locali e il mondo imprenditoriale che potrà approfondire aspetti tecnico-operativi di proprio interesse.