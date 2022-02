"Sono particolarmente orgogliosa di essere cofirmataria con la deputazione calabrese, dell’emendamento proposto dal collega Francesco Cannizzaro al Decreto Milleproroghe.

Un provvedimento all’insegna della concretezza, volto a rafforzare la capacità amministrativa della Regione Calabria e consentire l’accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l’attuazione dei progetti previsti dal #Pnrr. Un bel risultato considerato che negli anni 2022-2023, si avvieranno le procedure per l’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l’Azienda Calabria Lavoro. Il tutto grazie alle risorse messe a disposizione dalla Funzione Pubblica con il Ministro Renato Brunetta e quantificate in 5 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro annuì a decorrere dal 2023. Sono soddisfatta della sinergia istituzionale creatasi tra parlamento, governo e regione che rafforza l’azione politica del Presidente Roberto Occhiuto. Il quale fin dall’inizio del suo mandato, ha tracciato una linea chiara per rigenerare la macchina burocratica della Cittadella ridurre il precariato e stabilizzare tante professionalità". Lo dichiara Maria Tripodi deputato calabrese di Forza Italia.