“Accolgo con favore quanto previsto nel decreto Milleproroghe, con l’approvazione del sostegno a Lampedusa e Linosa, territori che scontano le difficoltà oggettive delle isole, aggravate dal forte impegno nella gestione dei flussi migratori, che crea non pochi problemi alla popolazione locale, soprattutto in termini di bilancio comunale e disponibilità di servizi. Bene quindi il previsto contributo straordinario, pari a 2,5 milioni di euro, che testimonia l’attenzione posta dal governo e dalla Lega nei confronti di questi cittadini, che non sono certo di serie B, ma anzi campioni di accoglienza e resilienza. E per questo ringrazio anche il ministro Calderoli. Fondamentale, inoltre, il supporto per i piccoli imprenditori e pescatori, che potranno usufruire di una rateizzazione sul pagamento dei contributi 2023. Tutti provvedimenti di buonsenso, con i quali il nostro partito dimostra ancora una volta di essere sentinella dei territori, e non solo al nord, come invece vorrebbero far credere i detrattori”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega.