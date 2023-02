"Con l'approvazione dell’ordine del giorno Lega al Decreto Milleproroghe in discussione oggi alla Camera dei Deputati, il Governo si è impegnato ufficialmente e in tempi brevi a colmare un vuoto normativo che riguarda la sicurezza a scuola per lavoratori e studenti e la relativa copertura assicurativa. In particolare, stiamo lavorando per prevedere il cosiddetto infortunio in itinere anche per i docenti come previsto per gli altri lavoratori dipendenti, mentre le famiglie non saranno più costrette a versare il contributo volontario all'inizio di ogni anno scolastico per la copertura assicurativa dei propri figli. Ci dovrà pensare lo Stato. Infine, dopo la dolorosa vicenda di Gaetano, studente morto durante l'alternanza scuola lavoro e alla cui famiglia non è stata riconosciuta alcuna forma di risarcimento, con questo ordine del giorno vincoliamo il Governo ad emanare un provvedimento che oltre a rendere sicuri gli ambienti in cui i nostri studenti praticano l'alternanza scuola lavoro, garantisca loro un'adeguata copertura assicurativa".



Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, primo firmatario dell’ordine del giorno.