"Dopo 5 anni gli aspiranti dirigenti scolastici penalizzati ingiustamente al famigerato concorso del 2017, quello cui partecipò l'ex Ministro Azzolina per intenderci, hanno finalmente ricevuto giustizia. Un concorso, lo ricordo, con mille ombre, inchieste penali e omissioni. Ho conosciuto personalmente donne e uomini capaci e preparati, professionisti della scuola le cui prove non meritavano di essere valutate negativamente da parte di commissari d'esame che adesso dovranno difendersi dalle accuse della Magistratura.

Con l'emendamento al Decreto Milleproroghe approvato oggi in commissione bilancio al Senato a prima firma del collega di partito Roberto Marti e della senatrice Carmela Bucalo, finalmente completiamo un percorso iniziato dal sottoscritto e da Matteo Salvini nel 2019. Le persone penalizzate ingiustamente potranno ripetere il concorso. Nessuna sanatoria dunque ma un giusto risarcimento dopo anni di ingiustizie. Adesso avanti per altre battaglie per la nostra comunità scolastica, per il personale docente educativo e Ata nel prossimo Decreto Legge".

Così in una nota il deputato Rossano Sasso, capogruppo della Lega in Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.