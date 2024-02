“Stanotte è stato approvato un emendamento a mia prima firma al Decreto Milleproroghe, condiviso con il collega on. Francesco Battistoni, che garantirà a tutti i settori economici delle Marche, un territorio diffuso, variegato e vivace, colpito dai terremoti del 2009 e del 2016, di essere adeguatamente rappresentati negli organi della Camera di commercio, unico caso di ente camerale che ha accorpato ben cinque circoscrizioni”.

Così in una nota Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio.

“Con l’approvazione – ha proseguito - è stato anche chiarito, finalmente, che le organizzazioni imprenditoriali che partecipano alle procedure di costituzione degli organi camerali possono essere di livello pluriprovinciale, purché siano rappresentative dei territori.

Una precisazione fondamentale all’indomani della riforma che ha investito le Camere di commercio, portandone il numero da 105 a 60 e che ha mutato la geografia della presenza di questi enti nel nostro Paese”.