“Nelle votazioni di questa notte sul decreto Milleproroghe, nelle commissioni congiunte Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, si è soppresso l'articolo 21. Contro il parere dell'esecutivo sono passati gli emendamenti che prevedono il dietrofront sull'Ilva, che anch’io ho presentato, evitando così che le risorse destinate alle bonifiche venissero utilizzate per decarbonizzazione, risorse che comunque andranno trovate altrove. I 575 milioni devono ora essere investiti nella decontaminazione tanto necessaria per il territorio e la salute dei tarantini. La sfida non è semplice. Oltre a ribadire la necessità di audire il Presidente Bernabe’, i commissari straordinari, invito il Ministro Cingolani ad occuparsi seriamente della questione delle bonifiche e decarbonizzazione recandosi a Taranto dove avrà contezza dell’urgenza delle decisioni da prendere. Resta la fiducia nell’azione del Governo, ma è ora di dare risposte concrete, perché la gente continua ad ammalarsi, i lavoratori continuano ad essere umiliati e l’indotto che ruota intorno al siderurgico vive nell’incertezza. Il Governo apra un confronto e dia risposte”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.