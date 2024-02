"La Lega ritira l'emendamento sullo slittamento al 2027 della spending review per la società ponte sullo Stretto. Questo conferma che il ponte sullo Stretto per il governo e la maggioranza è solo uno specchietto per le allodole. Dietro si cela un enorme nominificio. La Lega getta la maschera e ritira l'emendamento". Lo dichiara Anthony Barbagallo, deputato del Pd.