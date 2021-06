Matteo Salvini commenta il ritiro del candidato Oscar di Montigny per il centrodestra alle elezioni di Milano. Ai microfoni di Sky Tg24 dichiara: per quanto riguarda le amministrative "entro la settimana ci sarà non solo il sindaco, ma la squadra". E aggiunge: "Ringrazio Oscar: le sue idee e la sua esperienza saranno utili per costruire insieme la Milano del futuro".