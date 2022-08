È partita da Rozzano, nel cuore di un quartiere popolare, la campagna elettorale dell’Onorevole Lia Quartapelle. La deputata milanese ha incontrato cittadini, associazioni della zona e abitanti delle case popolari. Gestione della sicurezza, politiche per la casa, inclusione, mala gestione delle case popolari di Aler e prospettive di miglioramento della vita di tutti sono stati i temi posti al centro del confronto.

“Mentre la destra continua la sua solita incessante e retorica campagna elettorale sui social media e nelle televisioni, noi partiamo dalle questioni che riguardano la vita reale, dai problemi e dalle difficoltà di tutti i giorni. Agli slogan preferiamo incontrare chi vive nei comuni del collegio - ha sottolineato Lia Quartapelle -. Volevo iniziare la campagna elettorale in un Comune della Città Metropolitana di Milano, dove il 40% dei cittadini vive in case popolari. La gestione delle case popolari della Lombardia è un esempio di come potrebbe governare la destra. Il costo della vita, i prezzi delle case e il caro energia sono i problemi reali su cui concentreremo la nostra campagna".