“Un grande grazie al Sottosegretario Ivan Scalfarotto, attivatosi per costituire un tavolo di lavoro che mette insieme i condomini della Torre di Via Antonini, andata in fiamme questa estate a Milano, e tutti i livelli di governo, nazionale, regionale, comunale, per individuare i nodi da sciogliere e le possibili soluzioni”.

Lo dichiara Lisa Noja, deputata di Italia Viva e consigliera comunale a Milano, che spiega: “Il primo problema, naturalmente, riguarda gli alloggi temporanei. Molte famiglie sono ospiti presso parenti, altre sono ancora costrette a restare in hotel. Il Comune sta pagando queste spese, ma ovviamente non è una situazione che possa andare avanti ancora. Bene la delibera regionale che prevede la possibilità di assegnare ai residenti sfollati delle abitazioni della Regione, a prescindere dalle soglie ISEE. Su questo - sottolinea - è importantissima anche la cabina di regia attivata dal Sottosegretario Scalfarotto, che ha reperito fondi del Ministero dell’Interno per far fronte ad alcune altre spese sulla base di un piano che il Comune deve predisporre. Al riguardo, da consigliera comunale, interrogherò la giunta.

Nel mio ruolo di parlamentare, invece, presenterò un emendamento al Decreto milleproroghe per rinviare il pagamento dell’IMU su abitazioni che non sono più nella disponibilità dei residenti e che sarebbe paradossale considerare seconde case”.

“Certo, resta la tristezza al pensiero del Natale che passeranno queste famiglie, che hanno perso tutto in un incendio e che vivono in un luogo che non può essere considerato casa. A loro, e specialmente ai loro bambini, un grande abbraccio”, conclude.