“Mentre il cambiamento climatico produce effetti sempre più disastrosi (vedi la devastante alluvione che ha flagellato Germania e Belgio) a Milano i consiglieri di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno bloccato con l’ostruzionismo il piano del Comune per la riduzione delle emissioni di Co2 (anidride carbonica) del 45% al 2030 e la trasformazione del capoluogo lombardo in una città Carbon Neutral al 2050. In una delle regioni più inquinate d’Europa, la destra si schiera contro le misure per affrontare il cambiamento climatico (dove è all’opposizione, come a Milano) e non fa assolutamente nulla per l’ambiente (dove governa, come in Regione Lombardia). Sono fuori dal mondo. E senza vergogna. Ricordiamocene, alle prossime elezioni”. Così su facebook Antonio Misiani