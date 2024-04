"Le immagini dei lavori per la pista da bob di Cortina per le Olimpiadi 2026 sono inquietanti. Il progetto voluto a tutti i costi sta devastando la montagna. Non è e non poteva essere una semplice ristrutturazione della pista preesistente caduta in rovina. Su questo scempio voluto a tutti i costi dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ho presentato un'interrogazione alla Commissione Europea, da cui attendiamo una risposta". Lo dichiara in una nota l'europarlamentare del M5s, Sabrina Pignedoli.

- prosegue -