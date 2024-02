"Oggi abbiamo chiesto, come i nostri collegi al Senato, che il Ministro Abodi venga in audizione alla Camera per spiegarci l'incredibile vicenda della pista da bob a Cortina (sulla quale peraltro è depositata da un mese un'interrogazione), che si costruirà -a quanto apprendiamo- nonostante il parere contrario del Cio e anche se non dovesse ospitare i Giochi Olimpici. Visto che il Ministro Salvini, decisivo per quella decisione, oggi ha giustamente dichiarato che non è più opportuno concedere sconti fiscali alle società di calcio per l'acquisto di calciatori stranieri -tesi sulla quale concordiamo e che difendiamo da almeno un paio d'anni- proponendo di dare quel denaro agli agricoltori, chiediamo a lui e al Ministro Abodi se non ritengano opportuno destinare a loro anche i118 milioni di denaro pubblico che serviranno per una pista che potrebbe diventare un grottesco monumento all'insostenibilità e al cambiamento climatico.

Un vero e proprio attentato alle casse dello stato". Così il deputato democratico, responsabile nazionale sport del Pd, Mauro Berruto.