"Ma Majorino lo sa che il Mit di Salvini ha accelerato la fine dei lavori al carcere minorile Beccaria per terminare tutto entro aprile? Prima infatti gli sono “sfuggiti” i fondi del Qatar finiti agli eletti del Pd e ora chiede di investire sul Beccaria, dimenticandosi che il Mit è stato gestito per quasi un decennio ininterrotto da pd e 5stelle e che proprio qualche giorno fa, grazie a Salvini, ci sarà il passo decisivo per mettere fine alla vicenda. Che figuraccia!”.

Così il deputato Fabrizio Cecchetti, coordinatore lombardo della Lega.