“Il senso di umanità e di solidarietà non ha e non può avere confini. Non capisco le forze di opposizione al nostro Governo che si affannano nella contestazione contro l’operato e le giuste decisioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi perché è contro la nostra Nazione. Un’opposizione che vuole bene al proprio Paese dovrebbe, invece, collaborare con il governo Meloni per chiamare in causa l’Europa, così come per altro ha detto ieri Papa Francesco. Qui non si tratta di un salvataggio sporadico ma di una vera e propria attività illecita e molto remunerativa di traghettamento di migranti verso le nostre coste”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo.