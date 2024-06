"Sull'immigrazione clandestina è sbagliato citare come esempio la Germania che non è un Paese di primo approdo. Noi lo siamo, abbiamo 8000 km di coste e i 3 trattati di Dublino prevedono che i Paesi di primo approdo gestiscano il problema. Questo problema la Germania non ce l'ha. L'Italia è la porta del Mediterraneo per l'immigrazione clandestina. La Germania può essere sicuramente citata come esempio per la gestione. Ha accolto nel 2015 1 milione di siriani e ha avuto richieste anche quest'anno per 300 mila nuovi ingressi. Ma si tratta di migranti regolarizzati, occidentali, formati, sanno lavorare e sanno l'inglese e sono perfettamente inseribili nel mondo del lavoro e anche in ruoli importanti.

I migranti clandestini che arrivano in Italia sono per lo più persone non formate, che conoscono solo la lingua di provenienza e per noi sono un costo, almeno 1000 euro al mese a migrante. Quindi stiamo parlando di due fenomeni completamente diversi. L'Albania può alleggerire gli altri hotspot con dello spazio aggiuntivo per decomprimere il sovraffollamento di alcuni centri e può fungere anche da segnale di deterrenza, ovvero: se provi a venire in Italia da clandestino, non ci arrivi e probabilmente torni indietro. La sinistra accoglierebbe chiunque generando una vera e propria invasione che, sappiamo, è impossibile da gestire". Così l'On. Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, coordinatore regionale del Veneto e candidato alle Europee 2024 nella Circoscrizione Nord Est ospite su Radio 24.