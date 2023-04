“L’aula di Strasburgo ha respinto al mittente il tentativo di costruire muri ai confini dell’Europa utilizzando risorse comunitarie. Un risultato importante che dimostra come lo spostamento a destra del Ppe, sul modello italiano, è una strategia fallimentare. Il governo presieduto da Giorgia Meloni sta sempre più isolandosi su un tema come quello dei migranti dove sarebbe necessario invece fare politica cercando alleanze e collaborazione : togliere la protezione speciale a persone che hanno seri motivi per richiederla, in particolare di carattere umanitario, per ragionare a suon di muri creerà ancora più illegalità, mettendo a repentaglio le vite dei richiedenti che hanno già un forte radicamento sociale in Italia, senza risolvere problemi. Alla destra serve agitare la paura per fare demagogia, non riuscendo a governare. Ora bisogna lavorare per rivedere i trattati di Dublino e creare corridoi umanitari cercando il pieno sostegno dell’Europa , nessuno può voltare la faccia dall’altra parte “, così in una nota l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente delle commissione Econ a Bruxelles.