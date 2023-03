Il boom del fenomeno migratorio è frutto di "una serie di complicate situazioni che si incrociano e spingono le persone verso l'Europa", come le guerre, la fame, la crisi economica in Paesi come la Tunisia, ma "c'è anche qualcuno che specula su questo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la registrazione della puntata di Porta a Porta in onda stasera su Rai 1, sottolineando che c'è "una presenza forte di Wagner in una zona dove tanti migranti partono. Stiamo valutando la situazione, ma qualcuno agevola questi flussi", ha aggiunto.