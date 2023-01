"Finalmente in Italia c’è un Governo che dice chiaramente che il Sud non può avere come destino quello di fungere da campo profughi d’Europa. Le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal sottosegretario Wanda Ferro a difesa di territori come la Calabria e la Sicilia, da tempo vittime di un’emergenza migratoria costante ma ignorata dai precedenti governi, segnano un cambio di rotta da tempo invocato da Fratelli d’Italia”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Vincenzo Sofo, componente della commissione Libe.

“È ora che chi predica accoglienza, la pratichi nei fatti invece che delegarla ad altri, a partire da quei governatori di centrosinistra che fanno appunto gli immigrazionisti sulla pelle di altre regioni. Il principio secondo il quale nel momento in cui si decide di accogliere i migranti irregolari, tale accoglienza dev’essere responsabilità che coinvolge tutti è infatti l’unica strada per riportare alla ragione e al buon senso tutti i seguaci dell’ideologia No Borders. Un principio che Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia rivendica anche a Bruxelles, dove siamo riusciti ad aprire una breccia nel dibattito sul Nuovo Patto su Asilo e Migrazioni”, conclude.