Sull'ipotesi di realizzare un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Toscana "non siamo d'accordo e ci contrapponiamo a questa scelta. Abbiamo sempre chiesto una maggiore attenzione a una accoglienza diffusa e inclusione. Non crediamo che servano altri luoghi di detenzione. Da 30 anni la destra continuare a trattare il fenomeno dell'immigrazione in maniera emergenziale, mentre è strutturale e richiede una visione delle politiche ben più adeguate anche per le comunità". Lo ha detto il segretario del Pd Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Campi Bisenzio (Firenze).