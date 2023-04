"Questo è un decreto che la Lega ha voluto nel tentativo di riportare in vita i decreti Salvini, lo sappiamo benissimo, è molto chiaro. Abbiamo visto le divisioni nella maggioranza. Il sottosegretario Molteni, che è sempre così capace e affidabile, ieri a un certo punto non sapeva più che cosa fare e quando il senatore Gasparri ha detto che avrebbe riformulato il suo stesso emendamento in Aula ha dovuto chiederci di sospendere i lavori per capire che cosa fare". Lo ha detto il senatore di Azione-Italia Viva Ivan Scalfarotto, durante le dichiarazioni di voto sul decreto immigrazione, annunciando il voto contrario del suo gruppo.