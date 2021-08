"Ci mandano al macello, in mezzo alla folla, negli hotspot, a contagiarci e a mettere a rischio le nostre famiglie”, dicono i colleghi. Intollerabili situazioni del genere. Le nostre Forze dell’Ordine vanno tutelate! Qualcuno ha visto la Lamorgese?". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, in collegamento con Controcorrente su Rete4 che non risparmia un nuovo attacco al ministro dell'Interno e affronta l'emergenza migranti: "Fatto salvo il dramma Afghanistan, a oggi sono entrati solo via mare in Italia tra quelli che sbarcano e con le Ong quasi 40mila immigrati irregolari, da navi spagnole, tedesche, norvegesi che non li hanno portati in Francia, Grecia o a Malta ma sono arrivati qui. Mi sembra che sia un rischio per la sicurezza ma anche sanitario. Se a questo aggiungiamo che in Africa il numero di vaccinati è pari al 2 per cento... ".

Poi riserva un pensiero al poliziotto di 58 anni morto di Covid a Taranto: "Voglio dedicare una preghiera al poliziotto morto di Covid che si è contagiato con nel hub di Taranto". E aggiunge: "Gli italiani non hanno bisogno di decine di migranti che entrano in Italia a rubare, delinquere e stuprare come successo a Milano. C'è una situazione di insicurezza generalizzata nel Paese".