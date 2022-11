"Questi sono viaggi organizzati. Chi è a bordo di quelle navi paga circa 3mila dollari, che diventano armi e droga per i trafficanti. Sono viaggi organizzati sempre più pericolosi. Bisogna stroncare il traffico non solo di esseri umani che è già grandissimo, ma di armi e droga legato al traffico di esseri umani". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a 'Non stop news' su Rtl 102.5 parlando dei migranti.