"Mentre il governo fa la passerella a Cutro, mostrando i muscoli con un decreto che risponde solo alle pulsioni della Lega, in tre giorni sono sbarcati in Italia oltre 3000 migranti, l'hot spot di Lampedusa, nonostante il pregevole lavoro della Prefettura di Agrigento, è occupato da oltre 2600 unità a fronte di una disponibilità massima di 400 posti e, da stamattina, c'è un barcone di 500 persone già in acque SAR italiane. Forse Meloni e Salvini, col suo indimenticabile video dall'hotspot di Lampedusa, dovrebbero smetterla di prendere in giro il Paese, e anziché continuare a dimostrare disinteresse per la sorte di tanti essere umani, dovrebbero ammettere invece che la gestione dei flussi migratori è fenomeno complesso che merita un'ampia riflessione e un intervento strutturale, non teoremi su presunte invasioni o leggi disumane". Così in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera.