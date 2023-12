"I dati del mese di dicembre relativi agli sbarchi di migranti sul territorio italiano, confermano una netta diminuzione degli arrivi fatta registrare negli ultimi tre mesi. Una inversione di tendenza non soltanto rispetto ai primi mesi dell'anno ma anche sul 2022, che è il risultato evidente della efficacia delle misure messe in atto dal governo italiano. Da una parte gli accordi con la Tunisia per bloccare le partenze, dall'altra le misure adottate per contrastare in maniera drastica i trafficanti di esseri umani".

Lo afferma il co-presidente del gruppo ECR al Parlamento UE, Nicola Procaccini, di Fratelli d'Italia.

"L'azione concreta e decisa del governo Meloni, se confermata nei numeri e nelle dimensioni anche nei prossimi mesi, può diventare un modello al quale già in parte si ispira il nuovo patto su migrazione e asilo in discussione a Bruxelles per superare il sistema di Dublino. Un modello basato, appunto, sulla dimensione esterna dell'immigrazione illegale e accordi di collaborazione su più livelli con gli Stati di origine e transito dell'immigrazione, che ha portato ad abbassare la quota degli arrivi in Italia dai 10.788 di dicembre dello scorso anno agli attuali 2.111".