“Di fronte all’esodo di migranti che stanno arrivando nel nostro Paese è urgente non solo la presa di coscienza europea ma è quanto mai opportuno un intervento imponente da parte dell’Onu e della Nato per gestire un fenomeno che non mobilita più solo il Vecchio Continente. Il messaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e la lettera inviata alla presidente von der Leyen, con la conseguente visita domani a Lampedusa, sono il segnale di una chiamata alla responsabilità dell'Ue e degli Stati membri.

Allo stato attuale, con il peggioramento della situazione migratoria, è impensabile che i singoli Paesi, Italia in primis, possano affrontare da soli un fenomeno strutturale e sempre più imponente”. Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Nazario Pagano (FI).