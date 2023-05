“E’ evidente il grande imbarazzo da parte del governo francese dopo le parole di Darmanin e non poteva essere diversamente. Ovviamente, c’è una logica di campagna elettorale dietro tutto questo, ma da un ministro dell’Interno ci si aspetterebbe maggiore prudenza, soprattutto in un momento particolare dove ci sono problemi gravi, in Tunisia e in Libia”.

Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario del gruppo Forza Italia alla Camera, intervenendo questa mattina a Filo Diretto su Rainews24.

“E’ un momento grave per l’intera Europa, sarebbe necessaria maggiore attenzione e prudenza e trattare il problema dell’immigrazione con i dovuti modi, evitando di buttarla in propaganda politica. Sono orgoglioso che il ministro Tajani abbia annullato ieri la sua visita: deve essere chiaro a tutti che in Italia c’è un governo con la schiena dritta e che queste ingerenze e giudizi nei confronti di un paese fondatore della Ue non sono possibili e vanno rispediti al mittente”, ha concluso.