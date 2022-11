"Servono fermezza e accordi con il Nord Africa". A dirlo, in una intervista al Messaggero, è il ministro del Sud Nello Musumeci parlando degli sbarchi. "Prima di ogni sbarco c'è un imbarco - dice - Si contestano gli sbarchi cosiddetti selettivi, dimenticando prima gli imbarchi di massa. Una persona in mare va sempre soccorsa ma è lo Stato a cui appartiene la nave che deve continuare a farsene carico". E dice che la linea del governo "è chiara: umanità e fermezza".

"E' inaccettabile che il peso di questo triste fenomeno debba sostenerlo solo l'Italia. I limiti operativi di Frontex, gli insignificanti ricollocamenti dei migranti e la disarmante tolleranza dei governi italiani di questo decennio hanno di fatto incoraggiato i trafficanti a puntare dritti sulle nostre coste". Poi critica l'Ue: "Non mi pare che negli ultimi 30 anni Bruxellese abbia registrato grandi successi nella politica della sicurezza, sviluppo e cooperazione verso il Sud".

Sulla delega alla Protezione civile che dovrebbe andare proprio all'ex Governatore siciliano, Musumeci dice: "Mai parlato di Protezione civile con il Presidente Meloni. Ho letto sulla stampa questa indiscrezione. Ho incontrato Curcio su delega del premier solo per portare il saluto del Governo al Comitato operativo impegnato a coordinare l'esercitazione nello Stretto"