"Il decreto immigrazione è un provvedimento molto importante, perché entra nel merito di questioni che impattano pesantemente sulla vita non solo dei migranti, ma anche degli italiani tutti. Si tratta chiaramente di temi molto delicati, che però vanno affrontati con decisione perché non si può lasciare che la criminalità organizzata controlli il flusso migratorio, né che interi quartieri delle nostre città, in cui si riversano gli irregolari, vivano in una perenne tensione, frutto del fallimento dell'integrazione che la sinistra tanto decanta". Lo ha dichiarato in Aula alla Camera il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Mura.

