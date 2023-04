“Mattarella parla di regole preistoriche e ha ragione perché si riferisce alle regole di Dublino, ma si riferisce anche alla volontà delle forze conservatrici in Europa di voler finanziare con i soldi europei la

costruzione di muri. Credo che Lega e Fdi stiano agitando la paura rispetto a quello che dovrebbe fare un governo serio: lavorare con l’intelligenza della politica . Hanno ragione i sindaci: la migrazione va governata e gestita mentre questa decisione del governo sui migranti aumenta la criminalità, il degrado e l’insicurezza. Inoltre c’è il grido di allarme delle varie associazioni di categoria che lamentano carenza di manodopera, in particolare nei settori dell’agricoltura e del turismo . L’opposizione dovrà lavorare insieme contrastando regole disumane e preistoriche; il governo smetta di usare solo la propaganda. Si devono cambiare le regole di Dublino in Europa e la Bossi Fini in Italia. Bisogna saper governare con la politica non con le bandierine”, così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti ad Aria che Tira.