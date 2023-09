"Quando una Presidente del Consiglio evoca il complotto, peraltro non si sa di chi, sull’immigrazione significa che è alla frutta. La #Meloni implora un intervento della odiata e meschina Europa da cui voleva uscire fino a poco tempo fa ed evoca una missione nel Mediterraneo simil blocco navale sapendo che non è né possibile ne’ sostenibile giuridicamente ed economicamente. Sarebbe tutto molto comico se non fosse terribilmente preoccupante. P.s quel tono da Charles Bronson…anche un po’ meno Presidente". Così l'esponente del Partito Democratico Alessia Morani.