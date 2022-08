“Emergenza conclamata e gestione Lamorgese disastrosa: oltre 50mila sbarchi di clandestini in Italia da inizio anno fino ad oggi. Hotspot, come quello di Lampedusa, al collasso e un vero e proprio traffico di esseri umani". Lo ha dichiarato Nino Minardo, coordinatore della Lega in Sicilia. "Il sottosegretario Nicola Molteni ha ricordato benissimo che questo disastro targato Pd e compagni è possibile correggerlo solo grazie ai nuovi decreti sicurezza della Lega. Solo con Matteo Salvini al Viminale torneremo a difendere i confini italiani” aggiunge il deputato.