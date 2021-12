"Che il governo non gestisce l’immigrazione clandestina lo sappiamo bene, mi stupisce il fatto che tenga ancora lì il ministro Lamorgese, che su questa materia non è in grado di fare il proprio lavoro". Così Giorgia Meloni, questa sera ospite a Dritto e rovescio su Rete4. La presidente di Fratelli d'Italia aggiunge: "Il governo ci racconta che blocca gli aerei dall’Africa per il covid, ma noi fermiamo gli aerei per dare il monopolio del trasferimento in Italia alla mafia degli scafisti? Una cosa intelligente sarebbe fermare le partenze e impedire che arrivino migliaia di persone in arrivo da Paesi che non sappiamo cosa sta accadendo che quando arrivano da noi si rifiutare di fare il tampone ed il vaccino".

Per quanto riguarda i vaccini anti-covid da somministrare agli under 12 la Meloni dichiara: "Io ho una bimba di 5 anni, io sono una persona che guarda i dati empirici. E bisogna guardare i dati su rischi e benefici (...), tra 0 e 19 anni il rischio di morte da Covid è dello 0,01%, dato dell'Iss. A fronte di questo dato noi abbiamo dei vaccini che hanno avuto una sperimentazione inferiore ad altri vaccini e quindi io ci vado molto cauta sulla vaccinazione di mia figlia".