“L’Italia non ha violato in nessun modo il diritto internazionale. Ha prestato soccorso a coloro che erano in pericolo. Ha fatto sbarcare i soggetti fragili”. Sono le parole di Lucio Malan, senatore di Fdi, a 'Radio Anch'io' su Radio 1. “Noi vorremmo che anche in Italia nell’immigrazione, così come in tutti i settori della vita sociale, si rispettassero le regole”, ha aggiunto.