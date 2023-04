"Le parole del presidente Mattarella confermano che l'emergenza immigrazione non può essere gestita con gli strumenti attuali. Questo significa chiudere con il sistema che la sinistra in questi anni ha messo in piedi e che ha reso l'Italia il campo profughi dell'Europa". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.

"In particolare, l'aumento degli sbarchi delle ultime settimane impone una risposta adeguata. In questo senso il governo Meloni ha messo in campo strumenti eccezionali, come lo stato di emergenza, e all'interno del decreto flussi all'esame della Commissione Affari costituzionale ha previsto il superamento dell'istituto della protezione speciale che nei fatti si è dimostrato un passe-partout per accedere liberamente in Italia e rimanervi. È perciò da irresponsabili l'atteggiamento della sinistra e dei suoi governatori che hanno deciso di contestare le misure eccezionali messe in campo dal governo, anteponendo così agli interessi degli italiani quelli di politici e di partito. Serve invece il senso dello Stato", aggiunge.