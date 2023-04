"Il centrodestra è compatto e questa settimana approveremo il decreto legge sull'immigrazione con il superamento della protezione speciale, un criterio che così come scritto fa sì che chiunque possa arrivare e restare in Italia. Occorre invece una immigrazione che sia basata sulla legge e non sull'abuso di essa. Peraltro, come ha ribadito ieri il presidente della Repubblica, è ormai indispensabile prevedere delle norme più efficaci ed adeguate ad affrontare l'attuale situazione emergenziale. Stupisce, quindi, l'atteggiamento del Pd e dei suoi governatori che si spingono di fatto a negare l'emergenza. Probabilmente per loro le cose vanno bene così". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.