“La questione dell’immigrazione è molto complicata da gestire e non sono di certo uno di quelli che la fa facile o che la banalizza. Tuttavia è chiaro che c’è una drammatizzazione legata al fatto che la destra vuole evitare di affrontare i grandi temi che riguardano questa delicata fase del Paese, tanto sul piano economico quanto su quello sociale, e per questo vuole distrarre l’opinione pubblica rispetto ad alcune necessità che non sta minimamente affrontando a partire dalle criticità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Mi sembra che l’immigrazione sia diventata un’arma di distrazione di massa”.

Così Piefrancesco Majorino, responsabile immigrazione del Pd, in un'intervista a 'La Notizia'.