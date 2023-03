"È un fenomeno strutturale che vive dei cicli, gli arrivi aumentano o diminuiscono in base a situazioni climatiche o geopolitiche. Viene trattato come fenomeno emergenziale, ma non lo è, e questo è un problema. Il Governo ha sbagliato a non accettare missione di salvataggio congiunta nel Mediterraneo. Questo avrebbe chiarito la questione Guardia Costiera Libica e avrebbe portato a discutere di ridistribuzione. Invece il Governo continua a inventare cose inconsistenti. Insomma, c’è inadeguatezza forte del Governo sul tema”. A dirlo è di Riccardo Magi, +Europa, a margine della conferenza stampa "Famiglie arcobaleno: i sindaci vadano avanti con le trascrizioni".