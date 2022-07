"Ci risiamo: mentre l'hotspot di Lampedusa tracima migranti e il ministro Lamorgese è rinchiusa nel suo bunker al Viminale a decidere di non decidere, ecco che da Mediterranea Saving Humans riattaccano con la solfa della "propaganda di odio" da parte di Matteo Salvini, reo di essersi reso disponibile ad individuare una soluzione a tanta incuria. Non riescono proprio a cambiare: non appena si denunciano le collusioni, le opacità, le inefficienze legate alla gestione dei flussi migratori, saltano i nervi. E c'è da scommetterci che, invece, proprio al loro Festival organizzato a Napoli per i primi di settembre, addirittura col patrocinio del Comune di Napoli (senza parole), sarà fatta tanta di quella "propaganda di odio" verso l'unico ministro dell'Interno che ha provato a spezzare traffici illegali di uomini e denaro. Tutto chiaro, compagni: siete senza vergogna".



Così il senatore della Lega Tony Iwobi, capogruppo in commissione Esteri a Palazzo Madama.

______