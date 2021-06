“Ancora una volta nell’ultimo Consiglio europeo l’Europa ha messo la testa sotto la sabbia preferendo non affrontare il tema dei migranti. Al prossimo invece, grazie all’iniziativa dell’Italia, è stato inserito un punto all’ordine del giorno. Bene che se ne parli, ma non basta. Bisogna agire. Da decenni l’Europa discute, si interroga e si divide su come affrontare il tema del secolo e lo scandalo assoluto che ne segue: migliaia di uomini, donne e bambini morti ogni anno nel mar mediterraneo, a pochi chilometri dalle bellissime coste della mia Sicilia. La soluzione c’è già: si chiama solidarietà ed è scritta sulla carta dei nostri Trattati, ma non nella realtà, diciamolo chiaramente: il criterio del Paese di primo ingresso è uno schiaffo al principio di solidarietà fra Stati e va tolto subito. Tutti gli Stati membri devono affrontare insieme il fenomeno dell’immigrazione: dunque più mezzi, più soldi, più uomini, misure incisive contro il business del traffico di uomini, e ricollocamento automatico e obbligatorio dei richiedenti asilo. Il prossimo Consiglio europeo non si trasformi nell’ennesima sterile tavola rotonda in cui tutti parlano ma nessuno decide niente: servono fatti concreti. Dimostriamo coi fatti che l’Europa può cambiare”, così Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento in plenaria.