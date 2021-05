"Nuovo sbarco di migranti oggi in Sicilia. Riparte la stagione degli sbarchi di disperati verso la nostra isola, verso il nostro Paese, nel totale disinteresse dell’Unione europea. Ad Augusta la Ocean Viking ha condotto 236 disperati salvati il 27 aprile su due gommoni al largo della Sicilia. Il problema dei migranti non è solo dell’Italia, ma di tutta l’Europa. Oggi più che mai si deve porre un freno, tenuto conto che si vede la luce in fondo al tunnel per l’emergenza sanitaria da Covid 19".



Lo dice in una nota il deputato della Lega Nino Germanà, componente della Commissione Agricoltura.