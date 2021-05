“Dopo tanti fallimenti l’unico tentativo di cooperazione nella gestione dei fenomeni migratori, non naufragato negli egoismi, è rappresentato dagli accordi di Malta del 2019 che prevedono un meccanismo di solidarietà temporaneo con cui pochi Stati - Francia, Germania, Italia e Malta - si sono impegnati congiuntamente per la ricollocazione dei migranti prima dello sbarco. Con questi accordi si è garantito uno sbarco dignitoso delle persone soccorse in mare in porti sicuri offerti a rotazione su base volontaria. Da anni invochiamo inutilmente una posizione comune sulle attività di ricerca e salvataggio, nonché sugli sbarchi e sul ricollocamento fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea. L’atteggiamento ostruzionistico dei Paesi governati dai partiti sovranisti non deve tuttavia trasformarsi nella scusa per non riformare il sistema di asilo europeo che abbandona i Paesi di frontiera al loro destino. L’Unione europea metta in pratica il principio della solidarietà presente nei Trattati europei. L’accordo di Malta è un buon punto di partenza”, così Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle in un intervento durante il webinar ‘Europa e nuove cittadinanze’ organizzato nell’ambito di ‘Europe4Future Forum’.