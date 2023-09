“Il governo italiano ritorna a dialogare con Francia e Germania dopo aver preso le sberle dai Paesi di Visegrad Polonia e Ungheria che stanno bloccando in Consiglio i lavori sul Regolamento crisi, che aiuterebbe i Paesi frontalieri come l’Italia ad affrontare situazioni proprio come quelle che sta vivendo in questi mesi. Dopo i respingimenti alle frontiere interne ad opera della Francia, tacciati anche di illegittima dalla CGUE, il nostro Ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi a Parigi dovrà presentarsi con la richiesta precisa di passare dalle parole ai fatti.

La solidarietà si realizza solo con i ricollocamenti automatici e obbligatori dei migranti sbarcati nel nostro Paese in tutti gli Stati membri, in modo da gestire con equa ripartizione delle responsabilità tanto i movimenti primari che i movimenti secondari. L’Italia non ha bisogno di pacche sulle spalle ma di soluzioni concrete che allevino il peso della gestione di tutte le procedure legate all’accoglienza che oggi ricadono solo su di noi”, così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.