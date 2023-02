“Esprimo profondo cordoglio per le tante, troppe vite perse nel tragico naufragio avvenuto nella notte a largo di Crotone. L'ennesima tragedia che spinge in maniera trasversale ad invocare l'aiuto dell'Europa: non vogliamo più contare le vittime in mare. Il governatore della Calabria imputa le responsabilità alla grande assente Europa: vero, ma devo ricordargli che i veti alla riforma del sistema comune europeo d'asilo sono arrivati da Orban, che fino a non molto tempo fa era alleato del partito dello stesso Occhiuto, Forza Italia, in Europa. Così come i suoi alleati, in Regione come al Governo, si sono sempre opposti ad operazioni europee di ricerca e salvataggio, proponendo il blocco navale”, così in una nota Laura Ferrara, eurodeputata del MoVimento 5 Stelle.

“Condannare, come sta facendo in queste ore il centrodestra, i soli scafisti è un'ipocrisia. I trafficanti sono solo una parte del problema. La verità è che l’UE oggi non offre alternative efficaci per chi è costretto ad abbandonare il proprio Paese d’origine. È su questo che occorrerebbe lavorare in maniera unitaria, proponendo vie legali di accesso all’Unione, in modo da dare la possibilità di esercitare il diritto di asilo in modo sicuro. Tutto il resto è solo propaganda”, ha concluso Ferrara.

