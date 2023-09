“Il grido d’allarme di Lampedusa sia sentito anche a Bruxelles. Estremamente soddisfatti di aver portato gli Study Days del gruppo Identità e Democrazia in Sicilia, con un’intera giornata a Lampedusa assieme ai colleghi provenienti da tutta Europa per osservare in prima persona la situazione dell’isola e le sfide che ogni giorno i suoi amministratori, le forze dell’ordine e tutti i cittadini sono costretti ad affrontare. Anche i colleghi stranieri hanno potuto avere testimonianza diretta della realtà dell’hotspot e del lavoro instancabile della Guardia Costiera italiana, orgoglio del nostro Paese. L’Europa non può continuare a guardare dall’altra parte e fare finta di niente, alle promesse e agli annunci devono seguire fatti concreti, subito. La Sicilia e l’Italia non possono più essere lasciate sole e Lampedusa deve essere sulle pagine dei giornali come straordinaria meta turistica internazionale, non come luogo simbolo dell’emergenza immigrazione”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Annalisa Tardino (coordinatrice Id in commissione Libe e commissario Lega Sicilia), Danilo Oscar Lancini, Elena Lizzi, Silvia Sardone, Isabella Tovaglieri, Stefania Zambelli, che oggi assieme agli eurodeputati Id di Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Repubblica Ceca hanno effettuato sopralluogo dell’hotspot e incontrato la Guardia Costiera a Lampedusa, nell’ambito degli “Study Days” del gruppo Identità e Democrazia.