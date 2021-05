“Apprendo con stupore che il Ministro Lamorgese abbia indetto un bando per delle navi quarantena per migranti. Una di queste navi, a un costo di 36mila euro ciascuna al giorno pagati dai contribuenti italiani, potrebbe giungere sulle coste del Friuli Venezia Giulia in tempi brevissimi. Per noi della Lega, soluzioni come queste sono inaccettabili e offensive per gli italiani. Si diano 36mila euro al giorno in più alla polizia di frontiera per pattugliare i confini, si faccia la voce grossa in Europa per creare dei centri di controllo fuori dai confini dell’Ue, si creino sinergie con i governi vicini per dei pattugliamenti congiunti. Chi non ha diritto a entrare, deve essere rimpatriato senza se e senza ma, prima di entrare all’interno del territorio nazionale. La recente sentenza su Salvini ci ha ricordato che difendere i confini non è un reato. Il Ministro dell’Interno Lamorgese riprenda le politiche sull’immigrazione di Salvini se non vuole che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa”.

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore della Lega FVG Marco Dreosto.