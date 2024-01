"Nel 2018 e 2019, quando Salvini era Ministro, persero la vita almeno 2.337 e 1.885 migranti (dati OIM). Il vicepremier si difenda dalle accuse della Procura. Non offenda, però, la verità. E le migliaia di persone che in mare non persero una scarpina o una coperta ma la vita". Così sui social il senatore del Pd, Graziano Delrio.