"Nuova strumentale e ignorante polemica della sinistra con il Governo Meloni. La sinistra urla allo scandalo per la definizione “carico” in relazione ai migranti sulle navi ong. Il lemma prescelto tradirebbe il razzismo del Governo? No! Il lemma prescelto è quello dell’art. 19 della convenzione Onu sui diritti del mare che testualmente recita: “carico di persone”. Agli italiani la decisione: o anche l’Onu è assediata da odiosi razzisti o la sinistra nostrana è popolata da ignoranti: tertium non datur. Io modestamente propendo per la seconda”. Lo dichiara Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia di Fdi.