"La sinistra invoca un generico e confuso piano di salvataggio europeo nel Mediterraneo. Il piano europeo di salvataggio è impedire le partenze con il combinato disposto di un piano Mattei per l'Africa che aiuti il continente africano sottraendolo a forme di neocolonialismo predatorio, la disarticolazione dei trafficanti di esseri umani e il contrasto all'immigrazione irregolare. Ci occupiamo del diritto a non emigrare. La disperazione di chi si consegna alla mafia dei trafficanti di essere umani può diventare un 'diritto' solo nella allucinante e ribaltata visione del mondo della sinistra". Lo ha scritto in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fdi e sottosegretario alla Giustizia.